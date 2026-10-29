Arrestan a «King Kong» en San Juan con presunta cocaína, marihuana, crack y un revólver

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a José Luis Lara Encarnación, alias «King Kong», de 21 años, durante un operativo en el sector Villa Flores, provincia San Juan, en el que le decomisaron presuntas sustancias narcóticas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Según informó la DNCD este jueves, el hombre fue intervenido en la calle Luperón, cerca de un establecimiento comercial. La institución indicó que era buscado mediante una orden de arresto por asalto y otros delitos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 65 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 91.6 gramos; varias envolturas de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso de 65.7 gramos, y varias dosis de crack, cuyo peso estimado fue de 27.2 gramos.

También le retuvieron un revólver calibre .38, sin marca ni número de serie legible, una cápsula y un casquillo, una balanza de precisión, un teléfono celular iPhone y RD$9,400 en efectivo.

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La DNCD informó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con las sustancias y los demás objetos decomisados, para los procedimientos legales correspondientes.

La información suministrada por la institución no especifica si Lara Encarnación ha sido presentado ante un tribunal ni si se han solicitado medidas de coerción en su contra.

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