Arrestan a hombre y ocupan 22 pacas de presunta cocaína en la Autopista del Coral

Un hombre fue arrestado y 22 pacas de una sustancia presumiblemente cocaína fueron ocupadas durante un operativo de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional en la Autopista del Coral, en el tramo La Romana-Punta Cana.

El detenido fue identificado como Gabriel Cruz Ramírez, de 44 años, quien se desplazaba en una camioneta Nissan NV200, blanca, del año 2014.

Según informó la Policía, la intervención se produjo luego de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, coordinadas con el Ministerio Público y el fiscalizador del Distrito Judicial de La Altagracia.

Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron 22 pacas del polvo blanco, envueltas en fundas plásticas negras, además de dos dispositivos electrónicos GPS de color negro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El detenido y las evidencias fueron puestos bajo el control del Ministerio Público, que realizará los procedimientos correspondientes y los análisis para determinar la naturaleza y el peso exacto de la sustancia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más