Arrestan a hombre y ocupan 22 pacas de presunta cocaína en la Autopista del Coral

Un hombre fue arrestado y 22 pacas de una sustancia presumiblemente cocaína fueron ocupadas durante un operativo de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional en la Autopista del Coral, en el tramo La Romana-Punta Cana.
El detenido fue identificado como Gabriel Cruz Ramírez, de 44 años, quien se desplazaba en una camioneta Nissan NV200, blanca, del año 2014.
Según informó la Policía, la intervención se produjo luego de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, coordinadas con el Ministerio Público y el fiscalizador del Distrito Judicial de La Altagracia.
Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron 22 pacas del polvo blanco, envueltas en fundas plásticas negras, además de dos dispositivos electrónicos GPS de color negro.
El detenido y las evidencias fueron puestos bajo el control del Ministerio Público, que realizará los procedimientos correspondientes y los análisis para determinar la naturaleza y el peso exacto de la sustancia.
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