La Arquidiócesis de Santo Domingo celebrará este jueves la solemnidad de Corpus Christi 2026 con una multitudinaria procesión eucarística bajo el lema “Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes” (Lc 22,19), invitando a los fieles católicos a manifestar públicamente su fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

Las actividades iniciarán a las 4:00p.m en la Casa San Pablo, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la avenida Núñez de Cáceres, donde se congregarán sacerdotes, religiosos y laicos para dar comienzo a esta importante celebración de la Iglesia Católica.

Posteriormente, los participantes recorrerán diversas calles de la capital acompañando a Jesús Sacramentado en una solemne procesión que concluirá en el Colegio Quisqueya, ubicado en la avenida 27 de Febrero, en un ambiente de oración, cantos y expresiones de fe.

La celebración de Corpus Christi constituye una de las festividades más significativas del calendario litúrgico católico, dedicada a honrar el misterio de la Eucaristía y a reafirmar el compromiso de los creyentes con los valores del Evangelio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Arquidiócesis de Santo Domingo exhortó a los fieles a participar activamente en esta jornada espiritual, destacando que la Eucaristía es fuente de amor, unidad y esperanza para la sociedad.

La actividad está abierta a toda la comunidad católica y contará con la participación de parroquias, movimientos apostólicos, comunidades religiosas y familias procedentes de distintos puntos de la arquidiócesis.