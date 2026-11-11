La Armada de República Dominicana (ARD) y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG), con sede en Puerto Rico, interceptaron una embarcación clandestina con 31 hombres a bordo. Según el comunicado fechado este miércoles, la embarcación presuntamente había salido de Las Galeras, en la provincia de Samaná, con destino a Puerto Rico.

De acuerdo con el reporte, la operación conjunta se inició a partir de labores de inteligencia naval que permitieron activar la cooperación bilateral. Para localizar la embarcación se movilizaron medios marítimos y aéreos.

Los 31 ocupantes fueron trasladados al muelle de Samaná para su identificación y depuración. El comunicado indicó que posteriormente serían conducidos a la Dirección de Inteligencia Naval (M-2) de la ARD para ampliar las investigaciones.

La Armada informó que trabaja junto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas para identificar a los presuntos organizadores de la travesía y a los demás implicados, con el propósito de someterlos a la justicia.

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Repatriaciones previas y advertencia sobre viajes clandestinos

Como antecedente, el 20 de octubre de 2026, la Guardia Costera informó que había repatriado a República Dominicana a 63 de los 66 migrantes interceptados en una embarcación sobrecargada en el Canal de la Mona. Los otros tres permanecían bajo custodia federal, sujetos a investigación adicional y a cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

El 28 de agosto de 2026, la Guardia Costera informó que el día anterior había repatriado a 16 migrantes dominicanos de un grupo de 19 personas interceptadas en una embarcación improvisada frente a Aguadilla, Puerto Rico. Catorce fueron entregados al buque Bellatrix de la Armada y dos menores a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

En el comunicado del 10 de noviembre sobre el operativo de Samaná, la Armada reiteró su compromiso de vigilar los espacios marítimos nacionales.

La institución también pidió a la ciudadanía que no se dejara engañar por quienes promueven travesías clandestinas con fines de lucro y advirtió que estos viajes pueden causar pérdidas de vidas humanas.