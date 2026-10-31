La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de Luis Manuel Ortiz Fermín, alias “Víctor”, de 37 años, señalado como presunto responsable de agresión sexual contra cuatro menores de edad, de 7, 12, 13 y 15 años.

De acuerdo con el informe policial, el hombre era buscado mediante la orden judicial número 2026-AJ0092881, la cual fue ejecutada por agentes policiales en el sector Camboya, de Santiago de los Caballeros.

Las autoridades indicaron que las presuntas víctimas pertenecen a su entorno familiar, aunque no ofrecieron detalles sobre las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

La Policía Nacional informó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tanto, el órgano acusador habría iniciado un levantamiento de las denuncias recibidas, con el propósito de establecer las circunstancias de los hechos y avanzar con las actuaciones judiciales.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles del caso, en atención a las disposiciones legales que protegen la identidad y los derechos de los menores de edad involucrados.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más