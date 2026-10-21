El Ministerio Público en Santiago informó que fue apresado, tras su llegada a la República Dominicana, Jhovanny De Jesús Metz, considerado el principal sospechoso de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura que falleció tras ser atacado por una turba de motoristas el 17 de abril de este año.

Las autoridades informaron que el imputado llegó al país la tarde de este martes por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de permanecer detenido en Jamaica desde agosto por asuntos migratorios.

Por este caso se impuso prisión preventiva a los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Abreu Quezada fue atacado y perseguido por los imputados luego de una discusión originada por el roce con una motocicleta.

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Durante la persecución, los motoristas alcanzaron a Abreu Quezada en el área de estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, donde lo hirieron, provocando su muerte.

“El expediente señala que el grupo se asoció para perseguir, interceptar y matar a la víctima Abreu Quezada, un conductor de camión de recogida de desechos sólidos que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña”, refiere la Fiscalía en un comunicado.

La víctima conducía el camión recolector por la avenida Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, donde fue interceptada por De Jesús Metz y los demás motoristas implicados en el caso.

“La investigación establece que De Jesús Metz se desmontó de la moto y la colocó frente al camión para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta”, explica la Fiscalía.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más