Apresan a “Yolaska”, acusada de raptar y asaltar a un alemán en Puerto Plata; buscan a otro implicado

Una mujer fue apresada y un hombre es buscado por las autoridades por su presunta participación en el asalto a un ciudadano alemán en Puerto Plata, a quien habrían amarrado dentro de su residencia, despojado de dinero y pertenencias e intentado trasladar contra su voluntad.

La Policía Nacional identificó a la detenida como Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, y al hombre buscado como Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias “Jefri”. El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

Según las indagatorias preliminares citadas por la Policía, la mujer mantenía una relación sentimental con el extranjero desde hacía aproximadamente seis meses. Esa relación, de acuerdo con las declaraciones atribuidas a la detenida, habría facilitado la entrada de su presunto cómplice a la vivienda.

Una vez dentro, ambos habrían amarrado al ciudadano alemán y sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular. También habrían intentado acceder a sus cuentas para retirar una suma que, según las declaraciones preliminares de la mujer, rondaba los 40,000 euros, pero no lo consiguieron.

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El extranjero escapó durante el traslado

La Policía indicó que, al no lograr acceder al dinero de las cuentas, los implicados decidieron trasladar a la víctima a otro lugar.

Sin embargo, cuando se detuvieron en una estación de combustible de la carretera Puerto Plata-Sosúa, el ciudadano alemán aprovechó un descuido para lanzarse del vehículo y ponerse a salvo.

Según el informe policial, el hombre buscado se desplazaba en otro vehículo propiedad de la víctima, en el que escapó del lugar.

Las autoridades recuperaron dos yipetas, incluida una Honda CR-V blanca perteneciente al ciudadano alemán. La mujer fue apresada en el sector Los Bordas, en Puerto Plata, donde le ocuparon 100 euros, 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos, dinero que la Policía presume está relacionado con el asalto.

La institución informó que mantiene la búsqueda de Batista Martínez y que investiga si hay otras personas vinculadas al caso. Los señalamientos contra los dos sospechosos forman parte de una investigación en curso.

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