Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público apresaron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de la muerte a tiros del capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD), Oliver Octavio Ogando Suero, durante un hecho ocurrido la madrugada de este domingo en el sector Tierra Santa, del municipio Villa Altagracia.

Los detenidos fueron identificados como Luismi Sánchez Sánchez, alias “El Ruso”, de 20 años, y José Luis Alcántara Lebrón, conocido como “Trimbi”. Según el informe preliminar, a Sánchez Sánchez le fueron ocupadas dos armas de fuego, una de las cuales figura como propiedad del oficial fallecido.

Hecho ocurrió cerca de un centro de bebidas alcohólicas

Las investigaciones iniciales indican que el capitán Ogando Suero recibió heridas de bala mortales en medio de un conflicto registrado en las proximidades de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas. Sin embargo, las autoridades precisaron que las circunstancias exactas del incidente continúan bajo investigación.

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Durante el levantamiento de evidencias y la inspección del vehículo del oficial, los investigadores encontraron sus pertenencias personales, incluyendo una suma de dinero en efectivo, lo que forma parte de las pesquisas para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Autoridades amplían las pesquisas

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, continúa ampliando las investigaciones para esclarecer completamente el caso y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los dos detenidos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras las autoridades continúan recabando evidencias y realizando diligencias investigativas relacionadas con la muerte del oficial del Ejército.

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