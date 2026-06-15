Por tercera ocasión fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción contra los diez imputados en la denominada Operación XL526, una investigación del Ministerio Público sobre una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a personas residentes en Estados Unidos.

Obtenían recursos de manera ilícita que luego habrían sido incorporados al sistema financiero mediante operaciones de lavado de activos.

La audiencia continuará el próximo 17 de junio

La audiencia fue suspendida y reprogramada para el próximo miércoles 17 de junio debido a asuntos relacionados con los horarios del proceso, según explicaron abogados de la defensa al concluir la jornada.

El conocimiento de la solicitud de medida de coerción se extendió durante cuatro horas y 30 minutos, tiempo en el que las partes continuaron presentando sus argumentos ante el tribunal.

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Los representantes legales de los imputados afirmaron que el proceso registra avances significativos y consideraron que existen las condiciones para que en la próxima convocatoria pueda emitirse una decisión sobre la solicitud presentada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva

Diez personas figuran entre los investigados

El órgano acusador ha solicitado prisión preventiva para Carlos José Farra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Yusmery Altagracia Cabrera Peña, Danny Rafael Lagual Ferreira, Pedro Antonio Pichardo Paulino, conocido como "Pedro Navaja", y Julio Antonio Peralta.

De acuerdo con la investigación, los imputados formarían parte de una estructura criminal que presuntamente captaba recursos mediante extorsiones, chantajes y estafas dirigidas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, dinero que posteriormente habría sido sometido a maniobras de lavado de activos.

La medida de coerción constituye una etapa inicial del proceso penal en la que el tribunal evalúa si existen elementos suficientes para imponer restricciones a los investigados mientras avanza la investigación.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más