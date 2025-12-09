La audiencia para conocer medidas de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 10 acusados de supuesta corrupción en el Senasa fue aplazada para el jueves 11 de diciembre, debido al "volumen" de supuestas pruebas.

La directora de la Pepca, la magistrada Mirna Ortiz, aseguró a los medios que la Operación Cobra se trata del "operación más grave de corrupción" que se ha presentado hasta el momento.

Ortiz explicó que el desfalco estimado hasta el momento es de 15 mil millones de pesos, incluyendo dos mil millones que fueron pagados como soborno a miembros del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.

El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó durante varios años una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados.

La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada la noche del lunes, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.

Las autoridades no descartan que continúen los arrestos y acusaciones, ya que siguen en el proceso de investigación.

