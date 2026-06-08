El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 10 de junio la continuación del juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás imputados en el caso.

La decisión fue adoptada luego de que se informara la ausencia del acusado Jonathan Imbert Rodríguez, quien no pudo asistir a la audiencia debido a problemas de salud.

Las juezas del tribunal consideraron necesario reprogramar la vista para garantizar el derecho de defensa de todas las partes y la continuidad del proceso.

El Ministerio Público acusa a Jean Alain Rodríguez y a varios coimputados de integrar una supuesta red de corrupción administrativa que habría operado durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más