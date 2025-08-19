El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para mañana a las 9:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra una pareja acusada de provocar la muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules, un caso que ha generado consternación e indignación en la sociedad por las señales de maltrato extremo a las que fue sometida la menor.

Los imputados son Y.C.C., de 33 años, tutora de la víctima, y su pareja sentimental J.M.M., de 36, quienes se encuentran bajo arresto.

El tribunal otorgó tiempo a los abogados de la defensa para conocer el expediente y preparar sus alegatos, mientras que el Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con los reportes forenses, el cadáver de la niña presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Vecinos relataron que la tutora mantenía a la menor aislada, impidiendo que alguien tuviera contacto con ella, lo que despertó sospechas en los días previos al hallazgo.

En los interrogatorios, J.M.M. admitió que su compañera llevaba alrededor de dos meses y medio sometiendo a la menor a castigos y agresiones cada vez más severas, a pesar de haberla recibido directamente de su madre biológica bajo su cuidado.

