La audiencia para conocer la medida de coerción contra siete hombres imputados por la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada fue aplazada para el lunes 27 de abril, en medio de un ambiente de tensión en el Palacio de Justicia.

El proceso se pospuso debido a que los abogados de la defensa no contaban con toda la documentación necesaria para continuar con la audiencia, según se informó en la sala.

En las afueras del tribunal se concentraron familiares de la víctima, así como personas en respaldo a los imputados, lo que generó momentos de tensión durante la jornada.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al ser trasladados desde la sala de audiencias, algunos de los acusados proclamaron su inocencia ante la presencia de medios de comunicación.

Aplazan coerción a imputados por muerte de Delvy Carlos Abreu

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más