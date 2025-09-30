El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para mañana la audiencia de medida de coerción contra José Antonio Glass (alias Yoyon) presunto exconvicto y acusado de ultimar a un niño de 10 años en el sector Sabana Perdida.

El tribunal tomó la decisión para que los abogados de la defensa puedan estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el expediente.

De acuerdo con el acta de levantamiento, el cuerpo del menor presentaba trauma en la región del cuello.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para precisar la causa de muerte y determinar si existió o no abuso sexual.

Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, entre ellas una bola de baloncesto, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados.

El caso fue trabajado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, lo que permitió el arresto de Glass.

El cuerpo del menor, residente de Santo Domingo Este, fue hallado sin vida el pasado domingo en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

