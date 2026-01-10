La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim y los otros imputados en el caso de corrupción administrativa, depositaron formalmente recursos de apelación contra la decisión que dictó 18 meses de prisión preventiva.
La solicitud de revisión fue realizada a la Corte de Apelación del Distrito Nacional por separado por cada abogado, la cual busca revocar la resolución emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los abogados solicitan la variación de la prisión preventiva por medidas menos gravosas, alegando contar con suficientes arraigos personales, familiares y laborales.
El expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, dirigida por el magistrado Julio César Canó Alfau.
Entre los imputados enviados a prisión preventiva, además de Santiago Hazim, son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.
