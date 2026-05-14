El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, depositó este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley orientado a regular la contratación de la publicidad estatal, con el objetivo de garantizar un uso más transparente, racional y democrático de los recursos públicos.

Durante su intervención ante el pleno senatorial, el legislador expresó que, frente al actual contexto de incertidumbre económica internacional y al llamado del Gobierno a asumir ajustes presupuestarios, resulta necesario avanzar hacia una mayor eficiencia del gasto público y reducir erogaciones innecesarias.

“Desde esta curul compartimos la posición del Gobierno. Sin embargo, entendemos que debemos ir más allá y atender uno de los principales reclamos de la ciudadanía: la necesidad de eficientizar el gasto público y reducir gastos innecesarios”, manifestó.

Taveras Guzmán explicó que uno de los principales aspectos contemplados en la iniciativa es el establecimiento de un tope al gasto anual destinado a publicidad estatal, exceptuando situaciones de urgencia o emergencia debidamente justificadas.

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Según indicó, esta medida permitiría una reducción significativa de este tipo de gasto en el próximo ejercicio presupuestario.

El proyecto también busca llevar a rango legal disposiciones que ya habían sido identificadas por el Poder Ejecutivo mediante el Reglamento 1-24, relativo a la correcta contratación de publicidad estatal.

La propuesta establece de manera precisa cuál debe ser el propósito de la publicidad estatal, qué tipo de información puede ser difundida y cuáles prácticas quedan prohibidas, procurando que los recursos públicos destinados a publicidad sean utilizados exclusivamente para fines institucionales y de orientación ciudadana.

Asimismo, la pieza legislativa plantea impedir el uso de publicidad estatal con fines políticos o para promover intereses particulares vinculados a sectores de formación de opinión pública.

El senador sostuvo que esta iniciativa representa un paso importante para abrir una discusión profunda sobre la relación entre el Estado dominicano y los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, en el marco de la contratación de publicidad gubernamental.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más