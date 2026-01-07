Desde la sede de la Procuraduría General y en el contexto de la celebración del Día del Poder Judicial, el recién designado ministro de Justicia, Antoliano Peralta, afirmó que la transición operativa inició de inmediato.

El funcionario explicó a la prensa que, aunque el marco legal otorga un plazo de adecuación, ciertas dependencias críticas no pueden detener su marcha.

"Hay algunas instituciones que dependen del Ministerio que no pueden esperar 12 meses", declaró Peralta, refiriéndose a la urgencia de mantener los servicios activos.

El ministro citó específicamente la importancia de integrar sin demora a la Dirección de Prisiones, la Procuraduría Administrativa y la oficina de registro de asociaciones sin fines de lucro.

Peralta indicó que la ley faculta al Poder Ejecutivo con un año para consolidar el funcionamiento pleno, pero aseguró: "Ya comenzamos ayer".

Sobre sus objetivos inmediatos, el titular definió la instalación de la estructura humana y administrativa como su principal desafío.

"Si dentro de un año nosotros podemos entregar un Ministerio con una estructura terminada, hemos logrado un gran objetivo", sostuvo ante los medios de comunicación.

Durante el abordaje periodístico, Peralta respondió a los cuestionamientos sobre si el traslado del sistema penitenciario afectaría al órgano persecutor.

"Eso no es debilitar el Ministerio Público, eso es darle más independencia", sentenció el funcionario al cerrar su intervención.