La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Dominicana (ANPROTED) expresó su respaldo al proceso de Evaluación de Desempeño Docente y exhortó a los técnicos educativos a asegurar altos estándares de calidad y ética en la fase de observación de clases, considerada clave dentro del sistema de evaluación.

Observación en aula entra en fase decisiva

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que este 5 de mayo inicia la etapa de observación de clases, un componente central para analizar el desempeño de los docentes en condiciones reales de enseñanza.

Esta fase permite evaluar directamente la práctica pedagógica en el aula, lo que, según especialistas, aporta mayor objetividad frente a otros instrumentos de medición más teóricos o administrativos.

Proceso avanza con alta participación

De acuerdo con lo informado, la evaluación ha avanzado conforme al cronograma establecido, tras completar etapas previas con una participación significativa del personal docente.

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ANPROTED valoró este progreso, aunque enfatizó la necesidad de mantener la rigurosidad técnica en esta nueva etapa, clave para la credibilidad del proceso.

Llamado a la ética y al compromiso profesiona]

La organización insistió en que la observación de aula debe realizarse bajo criterios de calidad, ética y responsabilidad profesional, especialmente por el impacto que los resultados pueden tener en la carrera docente.

Asimismo, señaló que posibles inconvenientes operativos deberán ser atendidos de manera oportuna para evitar distorsiones en la evaluación.

Impacto en la calidad educativa

La fase de observación es considerada un elemento determinante para fortalecer los mecanismos de mejora continua en el sistema educativo, al ofrecer una visión directa del desempeño en el aula.

En ese sentido, la Comisión Nacional Rectora reiteró el llamado a los actores involucrados a cumplir con el proceso bajo los lineamientos establecidos, en un contexto donde la evaluación docente sigue siendo un tema sensible en el debate educativo nacional.