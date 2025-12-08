La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) llama a que el Estado cumpla con “su compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción”, sin excepciones y sin distinciones. Los recientes hechos que han salido a la luz en torno a las irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) requieren que las autoridades continúen sus investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Como sector empresarial, la ANEIH alerta que la corrupción, venga de donde venga, ya sea del sector público o privado, erosiona la confianza, distorsiona la competencia, afecta la inversión y genera un profundo daño al clima de negocios.

La entidad destaca que cuando se desvían fondos públicos destinados a salud, educación, seguridad o programas sociales, la ciudadanía recibe servicios más caros, más lentos y de peor calidad. Además, advierte que estas prácticas facilitan redes criminales, impunidad y el debilitamiento del Estado.

“Hemos criticado históricamente malas prácticas en la administración pública, por ello, resulta inaceptable que actores privados también se vean envueltos en acciones que contradicen los principios éticos que deben regir la actividad económica”, destacó la entidad en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agregó que un país donde la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones y en sus sectores productivos pone en riesgo la salud democrática de la nación y no se puede permitir que ese deterioro se normalice.

En ese sentido, la ANEIH llamó a que la justicia actúe con independencia, sin presiones y sin mirar jerarquías ni posiciones sociales. Todo aquel que resulte responsable debe responder ante la ley. “Reiteramos nuestra disposición a seguir promoviendo prácticas empresariales transparentes, íntegras y alineadas con el desarrollo sostenible del país”, indicó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más