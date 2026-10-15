Si tienes un viaje con American Airlines, ya no podrás ir a una oficina en la capital a resolver tu caso. La aerolínea cerró su sede de la calle Max Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional. El cierre conllevó la salida de unos 130 empleados.

Los vuelos en los aeropuertos dominicanos se mantienen estables, y para noviembre y diciembre está programado un aumento de frecuencias. Tu reservación sigue vigente. Lo que cambia es dónde la gestionas.

Cómo hacer tus trámites

Por internet: compras, selección de asientos y cambios de boletos pueden hacerse desde el portal web o la aplicación móvil.

compras, selección de asientos y cambios de boletos pueden hacerse desde el portal web o la aplicación móvil. Por teléfono desde RD: el número local es 1-829-200-1161.

el número local es 1-829-200-1161. Desde el exterior: 1-800-433-7300 (inglés) y 1-800-633-3711 (español).

Recomendaciones prácticas

Revisa hoy tu reservación en la web o la aplicación, sobre todo si viajas en las próximas semanas.

Si haces un cambio por teléfono, pide una confirmación por escrito o por correo.

Si compraste con una agencia de viajes, ella también puede gestionar cambios por ti.

Quiénes pueden verse más afectados

El cambio puede resultar complicado para personas mayores y para quienes preferían consultar tarifas o resolver imprevistos cara a cara. Para quien ya compra sus boletos por internet, la transición será más sencilla.

Un poco de contexto

La primera oficina de American en Santo Domingo estuvo en la calle El Conde, y su presencia en el país supera los cincuenta años.

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Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más