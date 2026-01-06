Una amenaza de bomba a un vuelo de Copa Airlines (CM299), motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA (Aerodom), confirmó que la situación fue atendida de manera oportuna y coordinada por el aeropuerto, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).
"Se siguieron todos los procedimientos establecidos y, actualmente el aeropuerto se encuentra operando con total normalidad", indicó Aerodom.
Como medida preventiva, dos vuelos fueron desviados, uno hacia Santiago (JetBlue 590) y otro hacia Punta Cana (United 2404). En la próxima hora los vuelos llegarán al AILA.
Compartir esta nota