El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino, realizaron en las últimas horas un recorrido de supervisión en la zona fronteriza de Jimaní con el objetivo de evaluar aspectos estratégicos vinculados a los esquemas de defensa y seguridad en esa área del territorio nacional.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, se "verificó en el terreno las condiciones operativas, el despliegue de las tropas y los mecanismos de control establecidos, como parte de las acciones permanentes orientadas a garantizar la protección de la soberanía nacional y el mantenimiento del orden en la línea fronteriza".

El recorrido "permitió constatar directamente factores críticos relacionados con la dinámica de la zona, facilitando la toma de decisiones oportunas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales ante posibles escenarios que puedan impactar la seguridad del país", agregó la nota oficial.

El ministro reveló el mes pasado que más de 10 mil soldados del Ejército, el Cesfront (Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre) y otras agencias de seguridad del Estado se encuentran desplegados en la frontera para garantizar la seguridad en la zona.

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ONU: Fuerza antipandillas se despliega en Haití por "etapas"

Jack Christofides, representante especial de Naciones Unidas, reiteró la víspera que la nueva fuerza multinacional instituida para combatir a las pandillas en Haití se desplegará por etapas durante los próximos meses."Nos encontramos en una fase inicial crucial para el establecimiento de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), que sustituirá gradualmente a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS)", afirmó el diplomático sudafricano, designado por el grupo de países socios de la FRG, liderado por Estados Unidos, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"La generación de fuerzas avanza con importantes compromisos por parte de los estados miembros", añadió, sin dar más detalles.

5 mil 500 efectivos militares y policiales

Un plan de despliegue inicial aprobado recientemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales en los próximos meses, indicó.

Hasta el momento, solo un contingente de 400 soldados originarios de Chad ha llegado a Puerto Príncipe para participar en la FRG, sobre un total de 1.500 efectivos prometidos por el país africano.

El retiro de la MMAS, que en su apogeo llegó a contar con un millar de agentes, se realizará gradualmente junto con el despliegue de la nueva fuerza, para evitar un vacío de seguridad en un país asolado por la violencia de las pandillas.

Ante las críticas a la MMAS, que carecía de equipamiento y financiación suficientes, el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de Estados Unidos, aprobó en septiembre pasado la transición a esta nueva fuerza.

"Continúan los esfuerzos para ampliar la participación y garantizar que la misión cuente con las capacidades necesarias para cumplir su mandato. Las dimensiones marítima y fronteriza serán particularmente importantes", señaló Christofides.

Elecciones haitianas

La FRG, señaló Christofides, "no es un fin en sí mismo, sino un medio para permitir que las instituciones haitianas recuperen el control y creen las condiciones para una estabilidad a largo plazo".

En este contexto, el representante de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu, celebró los avances realizados en el plano político, con la transferencia de poder en febrero del Consejo Presidencial de Transición al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

"Las elecciones siguen siendo la única vía legítima para restablecer el orden constitucional", insistió tras recordar que Haití no celebra elecciones desde 2016 debido a la inseguridad.

Según el último informe de los expertos designados por el Consejo de Seguridad sobre este tema, las operaciones policiales han logrado frenar la expansión de las bandas criminales en la capital", pero "la situación de seguridad sigue siendo muy preocupante", sostuvo Ruiz Massieu.

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