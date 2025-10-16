Altice anunció la disponibilidad nacional de los modelos de teléfonos celulares Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro en sus tiendas a partir del 15 de octubre, informó la compañía.

Los equipos destacan por cámaras co-desarrolladas con Leica, un diseño de calidad y un ecosistema de dispositivos conectado.

El Xiaomi 15T incorpora cámara principal, ultra gran angular y telefoto, mientras que el 15T Pro suma la cámara Leica 5x Pro-Telefoto para ampliación óptica avanzada.

Ambos modelos ofrecen grabación en 4K a 30 fps con HDR10+ en todas las focales, dirigidos a usuarios y creadores con necesidades de video de alta calidad.

Xiaomi 15T PRO.

La serie llega con el sistema operativo HyperOS 3 y funciones HyperAI para multitarea e integración entre dispositivos.

Las especificaciones físicas incluyen pantallas inmersivas con hasta 144 Hz (en el 15T Pro), protección Gorilla Glass 7i, certificación IP68 y baterías de 5,500 mAh con carga rápida.

Los colores disponibles son gris y oro rosa para el 15T, y gris, negro y oro moca para el 15T Pro, y Altice anunció ofertas y descuentos exclusivos para los primeros compradores en tiendas seleccionadas.

En Santiago, la marca realizó un lanzamiento con presencia en sucursal y promociones locales, incluida una promoción adicional en Altice Agora Santiago.

Xiaomi, fundada en 2010 y cotizada en Hong Kong, es una empresa global de tecnología con presencia en más de 100 países y una estrategia que integra dispositivos personales, hogar y automóviles.

Sobre la serie Xiaomi 15T / 15T Pro

El Xiaomi 15T Pro incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9400+, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, mientras que el modelo estándar cuenta con el Dimensity 8400 Ultra.

En fotografía, el 15T Pro incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con lente Leica Summilux, acompañada de un sensor ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo Leica 5x Pro-Telefoto de 50 MP con estabilización óptica. El 15T también incluye triple cámara de 50+50+12 MP, con prestaciones equivalentes en capturas gran angular y telefoto.

Réplica de lentes Leica dentro del Xiaomi 15T Pro.

Además, incorporan la tecnología Xiaomi Astral Communication, que permite comunicación directa entre dispositivos sin red celular ni Wi-Fi, en un rango de hasta 1,9 kilómetros.

Las configuraciones de memoria incluyen LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, mientras que las baterías de 5,500 mAh admiten carga rápida: 67 W por cable en el 15T y hasta 90 W por cable y 50 W inalámbrica en el 15T Pro.

Ambos equipos cuentan con altavoces estéreo Dolby Atmos, eSIM y diseño resistente.

