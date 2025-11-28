Alofoke Media Group obtuvo el Récord Guinness por la transmisión de video en vivo más larga del mundo.

El reconocimiento fue otorgado por Guinness World Records tras validar que el proyecto “La Casa de Alofoke 2” mantuvo una emisión continua desde el 20 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025, superando por más de 300 horas la marca vigente desde 2022 en el ámbito del streaming de larga duración.

El récord anterior pertenecía a la empresa china Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co. Ltd., que alcanzó 624 horas, 37 minutos y 55 segundos en Jinhua, Zhejiang, entre el 16 de agosto y el 11 de septiembre de 2022.

El maratón audiovisual se desarrolló en Lantica Studios, en Juan Dolio, donde se completó la transmisión sin interrupciones que establece una nueva marca global.

La organización internacional destacó que la iniciativa representa un avance para la comunicación digital en la región.

