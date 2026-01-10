La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que a partir de este sábado el acueducto Isabela estará fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento y mejora en este sistema.

La entidad explicó que la interrupción permitirá realizar la limpieza del cárcamo de la estación de bombeo de agua cruda y la instalación de una bomba sumergible, la cual incrementará la producción del acueducto en aproximadamente 3,700 galones por minuto.

Asimismo, se llevará a cabo el empalme de una tubería de acero de 24 pulgadas con una tubería de PVC de 20 pulgadas, con el objetivo de optimizar la distribución del agua producida por este sistema.

La CAASD indicó que, una vez concluidos estos trabajos, se incrementará la producción del acueducto Isabela, lo que permitirá mejorar el suministro de agua potable en los sectores Puerta de Hierro, La Hondonada, Cuesta Hermosa I, II y III, Arroyo Hondo Viejo e Isabel Villas, entre otros.

De igual manera, señaló que el empalme de la tubería contribuirá a fortalecer el abastecimiento en comunidades de Pantoja, incluyendo Los Girasoles III, Residencial Palma Real, Villa El Palmar, Barrio 23, Barrio La Isabela y José Contreras.

Como consecuencia de esta intervención, el suministro de agua se verá limitado de manera parcial durante el día en estos sectores. La institución aclaró que estos trabajos podrían generar inconvenientes momentáneos, pero se realizan con el objetivo de mejorar el servicio a largo plazo en las zonas impactadas.

La CAASD pidió disculpas a la población por los inconvenientes que pueda ocasionar durante la intervención y aseguró que sus brigadas trabajarán de manera ininterrumpida para ejecutar las labores en el menor tiempo posible, con una duración estimada de entre 12 y 14 horas.

