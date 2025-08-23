La Alcaldía del Distrito Nacional informó que la avenida Winston Churchill permanecerá cerrada en sentido Sur-Norte entre la avenida Gustavo Mejía Ricart y la calle Ángel Severo Cabral desde hoy viernes 22 de agosto a las 10:00 a.m. hasta el domingo 24 a las 2:00 p.m.

El domingo 24 de agosto se registrará además un cierre en el lado este de la misma avenida, también en sentido Sur-Norte, desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que estas medidas buscan facilitar trabajos de mantenimiento y garantizar la seguridad vial en la zona durante el fin de semana.

Se recomienda a los conductores rutas alternas y planificar sus desplazamientos para evitar congestión y retrasos en los tramos afectados.

