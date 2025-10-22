La Alcaldía del Distrito Nacional informó este miércoles que reforzó sus operativos de limpieza de imbornales, cuneteos y recogida de desechos ante la incidencia de la tormenta tropical Melissa.

Mediante un comunicado, el cabildo indicó que, durante los últimos tres días, los brigadistas han intensificado sus labores para prevenir inundaciones en distintos sectores y vías que tienen puntos que han sido identificados como críticos.

En ese orden, destacó que en la avenida Independencia varios puntos fueron intervenidos, de igual manera en la Charles Summer, la Alma Mater con José Contreras, los entornos del Huacalito y del Club Los Prados, la laguna de Las Praderas y la calle Cibao Oeste.

Asimismo, las avenidas John F. Kennedy, V Centenario, 27 de Febrero, George Washington, Dr. Fernando Defilló, así como en los sectores Los Restauradores, Ciudad Nueva, ensanche Paraíso, ensanche Naco y la urbanización Fernández.

El cabildo señaló que los bomberos se han mantenido dando soporte con el corte de árboles que se han caído en distintos puntos de la capital.

La mañana del martes, la alcaldesa Carolina Mejía encabezó la sesión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, ya que desde el lunes la demarcación se encuentra bajo alerta por la posibilidad del paso del disturbio atmosférico.

Mejía precisó que más de 1,500 brigadistas, incluyendo a bomberos y personal de direcciones administrativas y operativas del cabildo, se mantienen desplegados en distintas labores relativas a la limpieza.

La ejecutiva municipal hizo hincapié en llamar a la ciudadanía a no sacar los desechos a los frentes de sus casas en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.

Asimismo, exhortó a los constructores a recoger sus materiales, para que sus agregados no sean arrastrados por las lluvias y terminen cimentando los colectores.

A mediados de año, la alcaldía puso en funcionamiento el plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

