El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, escaló el tono en la guerra contra la basura callejera: pidió arrestos. En una reunión con mandos policiales y representantes de Fenamoto, el ejecutivo municipal solicitó formalmente que cualquier persona sorprendida lanzando desechos en vías públicas sea detenida de inmediato, en lo que describe como una medida de choque para cambiar una conducta que, según sus propias cifras, le cuesta al municipio una operación de limpieza monumental.

Una solicitud que pone a prueba la coordinación institucional

Peña dirigió su pedido directamente al general Eddys Pérez Peralta, responsable de la Dirección Regional Z8 de la Policía Nacional, con jurisdicción en el municipio. La solicitud implica que agentes del orden público —y no solo inspectores municipales— asuman un rol activo en la vigilancia del manejo de residuos sólidos en calles, aceras y espacios comunes.

El alcalde enmarcó la medida dentro de un plan conjunto entre la Policía Municipal y la Policía Nacional, orientado a fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de las normativas municipales en materia de residuos.

Un municipio que recoge 520 toneladas de basura cada día

Para dimensionar el problema, Peña ofreció un dato que habla por sí solo: el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste recolecta alrededor de 520 toneladas diarias de desechos sólidos, con equipos que trabajan desde las tres o cuatro de la madrugada hasta altas horas de la noche.

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"Contamos con un equipo de hombres y mujeres que se levantan de tres a cuatro de la madrugada hasta altas horas de la noche para recoger los desechos del municipio para que este permanezca limpio", señaló el alcalde, quien subrayó que la conducta irresponsable de algunos ciudadanos echa por tierra ese esfuerzo colectivo.

Motociclistas, convocados a ser parte de la solución

En el mismo encuentro, Peña hizo un llamado directo a los motociclistas de Fenamoto para que se sumen a la limpieza de los espacios públicos y las paradas de transporte donde operan. La convocatoria busca convertir a un sector con fuerte presencia territorial en aliado de la gestión ambiental urbana, más allá de su rol en la movilidad.

Entre la firmeza y el debate sobre los límites

La medida no está exenta de preguntas. Ordenar arrestos por tirar basura requiere sustento legal claro, coordinación efectiva con el Ministerio Público y capacidad operativa sostenida de la Policía Nacional —una institución con múltiples frentes abiertos en el Gran Santo Domingo—. Sin ese andamiaje, el anuncio corre el riesgo de quedarse en declaración de intenciones.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso con campañas de concienciación y operativos de limpieza, y advirtió que se tomarán medidas legales contra quienes incumplan las disposiciones municipales.

"Es momento de actuar con firmeza. No podemos permitir que unos pocos pongan en riesgo la salud de todo un municipio. La limpieza es responsabilidad de todos", cerró Peña.