Al menos 23 personas de nacionalidad haitiana resultaron heridas al deslizarse el vehículo en el que viajaban en la autopista Duarte, en la entrada de Bejucal, en el distrito municipal de Maizal, provincia Valverde, la noche del viernes.

De acuerdo a los primeros informes, el minibús en el que se transportaban los haitianos “indocumentados”, se deslizó y luego se incendió.

Los heridos fueron socorridos y trasladados a distintos hospitales por el personal del Sistema de Emergencia 9-1-1.

Entre los heridos figuran cuatro menores, tres mujeres y 16 hombres.

Según el testimonio de los presentes el conductor del vehículo emprendió la huida luego del incidente.

