La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó este sábado su profundo pesar por el fallecimiento de don Héctor José Rizek Llabaly, a quien describió como un "destacado empresario agroindustrial y figura clave en el desarrollo del cacao dominicano".

En una declaración oficial difundida por su Directiva Nacional, la AIRD resaltó que el legado de Rizek Llabaly "se distingue por su visión, constancia y firme compromiso con el progreso nacional", y subrayó que "su labor contribuyó significativamente a posicionar el cacao dominicano en los mercados internacionales más exigentes".

Condolencias a la familia

El gremio industrial extendió sus condolencias a la esposa del empresario, Elah Sued de Rizek; a sus hijos Héctor José, Samir, Ela Sarah y Roxana Rizek Sued, así como a los demás familiares, colaboradores y "a toda la sociedad dominicana por esta sensible pérdida".

"Sus valiosos aportes al sector industrial dominicano serán recordados por siempre", concluyó la AIRD en su comunicado.

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Una vida dedicada al cacao

Rizek Llabaly, nacido el 3 de marzo de 1931 en San Francisco de Macorís, presidió Rizek Cacao, empresa familiar fundada en 1905 que se convirtió en uno de los principales grupos exportadores de cacao del país, con un manejo significativo de la producción orgánica dominicana y exportaciones que superan los US$200 millones.

Conocido como el "Mecenas del Cacao en la República Dominciana", fue además miembro de la Junta Monetaria desde 1985 y en 2022 recibió por unanimidad el Galardón al Mérito Industrial de la propia AIRD, el máximo reconocimiento que otorga el gremio al sector productivo, según reseñó Bloomberg Línea.

El empresario falleció este sábado 28 de marzo de 2026. Su velatorio se realizará mañana domingo 29 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en la Capilla La Paz de la Funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, y recibirá cristiana sepultura el lunes 30 de marzo a las 10:00 a.m. en el Cementerio Puerta del Cielo.

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