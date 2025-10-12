El Instituto Dominicano de Meteorología informó que una débil vaguada y la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste provocarán desde tempranas horas de este domingo aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Durante la mañana se esperan chubascos locales sobre provincias del litoral caribeño, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona.

En horas de la tarde, las lluvias serán más frecuentes e intensas, extendiéndose hacia las regiones noreste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza, debido al aumento de la humedad y los efectos locales del calentamiento diurno.

En el Distrito Nacional, el pronóstico indica nubosidad ocasional, con chubascos aislados y posibles tronadas. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 23 °C la mínima y 33 °C y 35 °C la máxima.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Para el lunes, se mantendrá el flujo del viento del sureste junto a los efectos de la vaguada, generando precipitaciones dispersas durante la mañana en poblados del litoral sur, y aguaceros locales con tronadas en la tarde y noche en regiones noreste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

En cuanto a la actividad ciclónica, la tormenta tropical Jerry se debilitó, dejando solo remanentes nubosos sobre el Atlántico Central, sin incidencia en el país. No obstante, una onda tropical al suroeste de Cabo Verde presenta una probabilidad de formación ciclónica de 40 % en 48 horas y 50 % en siete días, por lo que las autoridades se mantienen vigilantes ante su evolución.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más