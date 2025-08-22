El Ministerio de Agricultura negó este viernes que existan funcionarios detenidos o investigados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) o la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En un comunicado oficial, la institución rechazó lo que calificó como “informaciones erróneas”, en referencia a versiones que atribuían supuestas detenciones al jefe de seguridad del Ministerio y al jefe de seguridad del ministro Limber Cruz.

No obstante, Agricultura confirmó que desde hace dos semanas desarrolla una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad, quienes están suspendidos de sus funciones mientras se revisa el uso de los recursos asignados a esa área.

La entidad explicó que, en caso de comprobarse irregularidades en el manejo de fondos, actuará “como manda la ley”, y se comprometió a informar oportunamente a la opinión pública sobre los resultados.

El comunicado subraya que el Ministerio se rige bajo un Comité de Ética permanente, encargado de garantizar la buena conducta y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

EN ESTA NOTA

Corrupción administrativa jefes de seguridad Malversación de fondos Ministerio de Agricultura Procuraduría General

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más