El Ministerio de Agricultura negó este viernes que existan funcionarios detenidos o investigados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) o la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

En un comunicado oficial, la institución rechazó lo que calificó como “informaciones erróneas”, en referencia a versiones que atribuían supuestas detenciones al jefe de seguridad del Ministerio y al jefe de seguridad del ministro Limber Cruz.

No obstante, Agricultura confirmó que desde hace dos semanas desarrolla una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad, quienes están suspendidos de sus funciones mientras se revisa el uso de los recursos asignados a esa área.

La entidad explicó que, en caso de comprobarse irregularidades en el manejo de fondos, actuará “como manda la ley”, y se comprometió a informar oportunamente a la opinión pública sobre los resultados.

El comunicado subraya que el Ministerio se rige bajo un Comité de Ética permanente, encargado de garantizar la buena conducta y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

