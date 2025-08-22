Presuntamente, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) habrían apresado al jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura y al jefe de seguridad del ministro Limber Cruz para investigarlos por supuesta malversación de fondos públicos, según medios locales.

Una fuente dentro de la entidad le confirmó a Acento que el coronel R. y el militar israelí H. K. habían sido arrestados, pero no confirmó los motivos.

Los detenidos permanecen bajo custodia del Ministerio Público y ambos serían interrogados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la institución, según se informó.

De igual forma, se adelantó que la Procuraduría General de la República estaría preparando un comunicado oficial en las próximas horas, para ofrecer más detalles sobre la supuesta detención y los posibles cargos que podrían enfrentar.

