Al menos 11 vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos fueron cancelados este domingo 15 de noviembre, en medio de las alteraciones que afectan las operaciones aéreas y que han provocado retrasos y suspensiones de servicios durante el fin de semana.

De acuerdo con los reportes publicados por medios de comunicación y atribuidos a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), las cancelaciones corresponden a operaciones de las aerolíneas JetBlue y American Airlines, con conexiones hacia ciudades estadounidenses y Puerto Rico.

Entre los vuelos afectados figuran los servicios de JetBlue 2110, con destino a Nueva York; 2538, hacia San Juan; y 606, con destino a Orlando. También se reportó la cancelación del vuelo 2171 de American Airlines, con destino a Miami.

En cuanto a las llegadas, fueron reportados los vuelos 209 y 1629 de JetBlue, procedentes de Nueva York y Boston, respectivamente; el 2537, desde San Juan; el 589, desde Fort Lauderdale; y el 605, desde Orlando. También se incluyó una operación de American Airlines procedente de Miami.

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Las afectaciones se producen luego de que problemas técnicos en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) provocaran interrupciones en el tráfico aéreo estadounidense desde el viernes 13 de noviembre.

La situación obligó a las aerolíneas a reorganizar sus itinerarios y operaciones, mientras enfrentaban dificultades relacionadas con la disponibilidad de aeronaves y tripulaciones.

A estos inconvenientes se sumaron condiciones meteorológicas adversas y otras dificultades operativas que incidieron en los vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos.

Balance de las cancelaciones

Durante el fin de semana, entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, se reportaron 44 vuelos cancelados en las operaciones vinculadas al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Del total, 23 correspondieron a salidas y 21 a llegadas. Según el balance difundido por medios, 31 cancelaciones estuvieron relacionadas con las interrupciones del tráfico aéreo estadounidense y sus consecuencias operativas; siete se atribuyeron a condiciones meteorológicas, cuatro a problemas de control del tráfico aéreo en Canadá y dos a dificultades de tripulación de Delta en Atlanta.

Las autoridades estadounidenses habían previsto que las operaciones aéreas comenzaran a recuperar la normalidad. Sin embargo, las aerolíneas todavía enfrentaban el proceso de reorganización de sus vuelos y tripulaciones.

Se recomienda a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos.

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