La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) realizó un acto de ofrenda floral en el Panteón de la Patria, llamando a una reforma integral que fortalezca el sector educativo, como pilar fundamental del desarrollo nacional.

El presidente de ADOU, Wady Ramírez, reafirmó el compromiso del sistema universitario con una educación de calidad, integral, democrática y construida desde el consenso, resaltando que las decisiones que orientan el sistema educativo deben sustentarse en la experiencia acumulada, el conocimiento técnico y la participación real de los actores que forman, investigan y reflexionan sobre la educación.

Destacó que las universidades dominicanas han demostrado su disposición permanente al diálogo y a la construcción conjunta de soluciones frente a los desafíos educativos del país, durante la celebración de el Día Nacional de la Educación.

En ese sentido, señaló que toda reforma educativa debe ser el resultado de procesos participativos, coherentes y sostenidos, capaces de articular de manera armónica la educación inicial, preuniversitaria y superior, así como la ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, ADOU enfatizó la importancia de garantizar una representación efectiva, técnica y plural de la educación superior en los espacios de gobernanza, a fin de que las decisiones estratégicas respondan a una visión de largo plazo y a criterios académicos sólidos.

“República Dominicana necesita una reforma educativa que fortalezca el sistema en su conjunto, evitando fragmentaciones y soluciones parciales. Ese ha sido y seguirá siendo el aporte de las universidades: pensar el país desde la educación, con responsabilidad, rigor y vocación de servicio”, expresó.

En ese sentido, el presidente del gremio resaltó el rol de la academia como catalizadora de cambio, a través de la producción de conocimiento y la formación de recursos humanos de alto nivel.

Al acto asistieron autoridades académicas y del ámbito institucional, entre ellas Santiago Martínez, capitán de navío y representante de la Universidad Nacional para la Defensa (Unade); Miriam Nova, coordinadora de la Comisión de Salud de ADOU; Clementina Gilleard Joseph, presidenta de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem); así como Huáscar Frías, rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y miembros del gremio.

