Freddy González Estrada, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC), subrayó el papel de las mujeres —y en particular de las madres— dentro del sector de la seguridad privada y su aporte a la seguridad pública, al participar en un evento de reconocimiento junto a autoridades.

De acuerdo con González Estrada, la seguridad privada en República Dominicana cuenta con una fuerza laboral de más de 62 mil personas, entre hombres y mujeres. Dentro de ese universo, indicó, entre un 18% y un 20% corresponde a madres “como las que están aquí hoy”, a quienes dijo que se buscó honrar por su “presencia” y por el aporte que realizan en su trabajo diario.

En su intervención, el presidente de ADESINC insistió en que la participación de la mujer es clave para el funcionamiento del sector.

“Hoy en ADESINC reafirmamos algo claro: la mujer es parte esencial de la seguridad en la República Dominicana”, señaló, al destacar que su entrega cotidiana “aporta directamente a la seguridad pública”.

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González Estrada también se refirió al contexto de inseguridad que, según sus palabras, afecta a la sociedad. “Sabemos que vivimos tiempos difíciles y que este flagelo nos afecta a todos”, afirmó. En ese marco, indicó que desde la seguridad privada se está poniendo “nuestra fuerza a favor del Estado dominicano”, a través de un proyecto que —según explicó— será dado a conocer por la ministra, con el objetivo de “mitigar y bajar al mínimo estos hechos”.

Uno de los ejes de su planteamiento fue el rol operativo del sector privado en situaciones de emergencia. Aseguró que la seguridad privada suele estar presente antes que cualquier otra autoridad, por lo que se considera “la primera fuerza de reacción”. “Nosotros somos la única fuerza que no tiene que llegar allí, porque ya estamos”, dijo, al explicar que, ante un incidente en un lugar como un hotel, la Policía debe ser llamada para acudir, mientras que el personal de seguridad ya se encuentra en el sitio.

En ese sentido, planteó la necesidad de coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía y el Estado para reforzar la respuesta ante incidentes y contribuir a reducir los hechos que generan preocupación ciudadana.

Finalmente, el titular de ADESINC enfatizó la importancia de la capacitación y el control interno dentro de las empresas del sector. Afirmó que existe un esfuerzo por mantener al personal “capacitado, preparado y a la altura”, tanto para proteger a la gente como para cuidar el nombre de las compañías. “Hace tiempo que usted no oye acciones negativas del sector”, sostuvo, y aseguró que los dueños de las empresas son los primeros interesados en que el personal esté calificado y en cumplir con las reglas establecidas.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más