La Policía Nacional informó este lunes que suspendió de sus funciones de "manera inmediata" a un oficial superior señalado de presunta agresión sexual contra una excadete de la institución.

A través de un comunicado, la organización aseguró que dispuso que el caso relacionado con la excadete de la Escuela para Cadetes, Mayor General José Félix Rafael Hermida Gonzalez (cuyo nombre hace reservas), fuera remitido al Ministerio Público, en la jurisdicción de San Cristóbal, para las investigaciones correspondientes.

La entidad tampoco dio a conocer el rango del agente acusado de la agresión sexual.

En ese orden, la Policía sostuvo que "actuó inmediatamente conoció la denuncia el 27 de mayo, a través de la Dirección Central de Asuntos Internos", y afirmó que espera el resultado final del Ministerio Público.

"La institución reitera su firme compromiso con la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la investigación se lleve a cabo con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley", indicó en el comunicado.

Asimismo, en el documento de prensa, la Policía Nacional enfatizó que "no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos" que rigen el accionar de sus miembros, y que "continuará brindando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento total de los hechos".

Agresión sexual grupal

El pasado 3 de septiembre, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres agentes policiales y un militar acusados de agredir sexualmente a una ciudadana haitiana mientras viajaba en un taxi por la avenida España, tras regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

La jueza Karen Casado Minyety ordenó que la sargento policial Clara Rosa Yoli Gerónimo, el raso Ronny Alberto Monzón Sánchez y Edwin Yurier Mariñez Araujo cumplan la medida en Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En tanto, el militar Luis Ángel Taveras Herrera fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación El Polvorín, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Su abogado, Wilson Gutiérrez, alegó que el imputado no participó en los hechos, asegurando que había cambiado de patrulla antes del incidente.

La víctima recibió representación legal por parte de abogados del Ministerio de la Mujer, así como acompañamiento de la Fundación Zile, dirigida por Edwin Paraison. La representante legal de la ciudadana, Lucía Burgos, informó además que la mujer recibe asistencia psicológica.

