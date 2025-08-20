Abuela de niña asesinada en Los Guandules exige justicia contra su propia hermana

Con lágrimas y la voz entrecortada, Arisleidy Coronado, abuela de la niña de siete años asesinada en el sector Los Guandules, exigió a las autoridades que se haga justicia en el caso, aun cuando la principal acusada es su propia hermana.

Coronado relató que la menor había sido entregada a su tía hace unos cinco meses, bajo la promesa de que recibiría una mejor vida y la oportunidad de estudiar.

Explicó que la madre de la niña, Estefani Coronado, se encontraba en cama recuperándose de un accidente y esperaba mejorar su salud para poder visitarla. El pasado sábado, la familia recibió la trágica noticia de la muerte de la pequeña.

Aplazan audiencia

El abogado Wilson González informó que la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió aplazar por segunda vez la audiencia de solicitud de medida de coerción.

El conocimiento del caso fue fijado para mañana jueves a las 9:00 de la mañana, debido a que un nuevo abogado se integró a la defensa y solicitó tiempo para revisar el expediente.

Los imputados son Y.C.C., de 33 años, tutora de la niña, y su pareja sentimental J.M.M., de 36, quienes permanecen bajo arresto a la espera de la decisión judicial.

