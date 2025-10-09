El programa APEC Cultural, con el auspicio del Banco Popular Dominicano, anunció la apertura de inscripciones para la novena edición del Premio APEC al Periodismo Fotográfico 2025, que reconoce la excelencia y compromiso del fotoperiodismo nacional.

El concurso busca resaltar el valor de la imagen como testimonio de los hechos noticiosos más relevantes ocurridos en la República Dominicana y fomentar la sensibilidad y responsabilidad social de los fotógrafos.

El concurso otorgará tres galardones principales: el Primer Premio, dotado con RD$ 260,000.00 y certificado institucional; el Segundo Premio, con RD$ 130,000.00 y certificado; y el Tercer Premio, que incluye RD$ 64,000.00 y un certificado acreditativo emitido por APEC Cultural.

Bases del concurso

Podrán concursar fotografías de tema libre que destaquen particularidades de hechos noticiosos del país y que hayan sido publicadas en medios periodísticos nacionales o internacionales entre el 30 de agosto de 2024 y el 24 de octubre de 2025.

Cada participante podrá enviar un máximo de tres (3) fotografías individuales impresas de 16″ x 20″, montadas centralizadas en FOAM BOARD negro tamaño 23″ x 19″, sin marco ni cristal, y no se aceptarán otros formatos.

Las fotografías deberán identificarse en el reverso con los datos técnicos de la imagen y el pseudónimo del autor para garantizar la evaluación anónima por el jurado.

El sobre de entrega deberá llevar en su exterior el pseudónimo del participante y las imágenes en USB podrán ser usadas por APEC Cultural para fines de promoción, divulgación o publicación relacionados con el concurso.

Los participantes deben ser titulares de los derechos de autor de las imágenes y está prohibido que las fotografías muestren el nombre del fotógrafo, el medio o la publicación en el encuadre.

No se aceptarán imágenes producidas con inteligencia artificial ni fotografías cuyo contenido haya sido alterado por edición digital que agregue, elimine, reorganice o distorsione personas u objetos; las infracciones implicarán exclusión y la imposibilidad de participar por cinco años.

Las fotografías concursantes serán recibidas en la sede del Programa APEC Cultural, Av. México esquina Av. Máximo Gómez, hasta el viernes 14 de noviembre de 2025, y para más información pueden llamar al (809) 685-4540, extensiones 221 y 228.

