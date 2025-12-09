Los abogados de la familia de la niña Stephora Anne Mircie Joseph afirmaron que los videos de la piscina donde se ahogó la menor de 11 años de edad muestran que al menos seis compañeros de distintas edades no intentaron salvarla.

Miguel Valdemar dijo que, además, los vídeos revelan que el personal del Colegio Leonardo Da Vinci se negó a que llamaran al 9-1-1.

Afirmaron que en los vídeos se puede establecer que el personal sugirió llamar a la directora del colegio para que fuera esta quien tomara una decisión al respecto.

Las detenidas por el caso son Yris Reyes Adames, Gisela González Estrella, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.

Este martes, la jueza del Departamento de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Yeriza Cabral, decidió aplazar para este miércoles la medida de coerción.

Según los abogados, el aplazamiento se aprobó para que la madre de la menor, Louveli Joseph Rafael, pudiera estar presente.

Otro aspecto del aplazamiento tiene que ver con la participación de los abogados de la familia de Stephora Anne para estudiar el expediente.

Máximo Laureano Periodista