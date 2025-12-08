Miguel Valdemar, uno de los abogados de la familia de Stephora Anne Mircie Joseph, afirmó que recibió la mañana de este lunes el expediente del caso relacionado con la muerte de la menor de 11 años de edad.

Al ser preguntado por periodistas, dijo que se trata de un expediente que excede las 500 páginas y que ha iniciado la lectura del mismo, previo al conocimiento de la medida de coerción.

El abogado explicó que, en una evaluación rápida del documento, observó que el colegio Leonardo Da Vinci, responsable de la excursión donde se ahogó la menor Stephora Anne, no está como imputado.

“Algo que nos llamó la atención es que no vemos en la descripción de los imputados al Instituto Leonardo Da Vinci”, afirmó el abogado Miguel Valdemar.

La menor de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, murió ahogada en una piscina de la hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo, el 14 de noviembre de 2025, cuando participaba en una excursión organizada por el colegio de clase media/alta Leonardo Da Vinci para estudiantes meritorios.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más