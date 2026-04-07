Pantaleón Mieses Reynoso, abogado de la clínica Diosa, local donde falleció la joven Ángela Geraldine Hernández Rodríguez en una cirugía estética, dijo este martes que el centro donde se realizó la operación estaba debidamente habilitado para este tipo de proceso.

Según planteó el defensor de la clínica Diosa, en este centro no hay una historia de procesos que hayan terminado en tragedias, como han señalado familiares de la joven.

Mieses Reynoso también señaló que los médicos que participaron del proceso cuentan con las acreditaciones establecidas para este tipo de cirugías; argumentó que está listo para demostrarlo con la documentación en mano.

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El deceso de la joven Hernández Rodríguez ocurrió el 26 de marzo en el centro de estética Diosa, donde fue sometida a una cirugía estética (liposucción), cuyo proceso, según denuncias de familiares, fue irregular.

Este martes, el abogado Pedro Domínguez Brito, de la familia de la joven fallecida el pasado 26 de marzo, anunció que formalizó una querella en lo penal contra los médicos Óscar Polanco, Eriberto Liranzo y Sindy Jiménez Camacho por su presunta responsabilidad en el caso de Geraldine Hernández Rodríguez.

La querella también incluye a Cary Peña, quien, según el abogado de la familia, ejercía la función de buscar y motivar personas para cirugías en la clínica Diosa.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más