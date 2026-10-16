La abogada Ivana Rodríguez, representante de dos parejas de esposos víctimas de la tragedia del Jet Set, afirmó que las diferencias entre la parte querellante y el Ministerio Público se centran en la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Espaillat, y no en las pruebas recopiladas durante la investigación.

Rodríguez explicó que el órgano acusador ha puesto a disposición de las partes las evidencias reunidas en el proceso, pero mantiene la acusación por homicidio involuntario, mientras que la representación de las víctimas considera que los hechos deben calificarse como homicidio voluntario.

En ese sentido, indicó que la parte querellante solicitó que el caso sea enviado a un tribunal colegiado, al entender que la calificación jurídica propuesta se corresponde con los hechos investigados.

La jurista sostuvo que esta diferencia de criterio no debilita el proceso judicial ni resta mérito a la investigación realizada por el Ministerio Público. Explicó que el Código Procesal Penal permite a los querellantes plantear una calificación jurídica distinta y solicitar la ampliación de la acusación, conforme a las disposiciones aplicables.

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Rodríguez señaló que corresponde al juez evaluar los argumentos presentados por las partes y determinar si procede acoger la solicitud de la representación de las víctimas.

Asimismo, manifestó que esperan que el tribunal admita la calificación de homicidio voluntario contra los hermanos Espaillat, por considerar que se ajusta a las circunstancias del caso.

La abogada agregó que la decisión judicial definirá los próximos pasos de la parte querellante, incluida la posibilidad de recurrirla si el tribunal rechaza su petición.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más