El presidente Luis Abinader y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirán la próxima semana en Nueva Yor, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para hacer un seguimiento de la crisis en Haití.

El gobernante dijo en LA Semanal con la prensa que hablará con Rubio sobre la "nueva visión" que tiene la Administración de Donald Trump sobre la manera de enfrentar la situación de inseguridad en Haití.

"Vamos a la ONU y, evidentemente, trataremos sobre la nueva visión del Gobierno de Estados Unidos sobre la manera de enfrentar la situación (en Haití), vamos a realizar reuniones bilaterales, incluso solicitadas por ellos (Estados Unidos)", sostuvo Abinader y recordó que para República Dominicana el tema haitiano es "fundamental" en su política exterior.

"No podemos estar ausentes de esas discusiones allá en Nueva York, durante la Asamblea de las Naciones Unidas", subrayó.

Rubio sugirió recientemente que la Organización de Estados Americanos (OEA) desempeñe un papel "más importante" en Haití, donde reconoció que el país está siendo tomado por bandas criminales.

Rubio dijo que el Gobierno de Trump está "preparado para desempeñar un papel de liderazgo" en la intervención de la OEA en Haití, pero que necesita de la aceptación de otros socios en la región "que están igualmente afectados, si no más, por lo que está sucediendo allí".

La semana pasada, el presidente de Kenia, William Ruto, informó que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por su país y respaldada por Estados Unidos, termina su mandato en octubre próximo y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que guíe una "transición responsable y oportuna".

