El presidente de la República, Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Arbaje, dirigió un mensaje con motivo de la Navidad, exhortando a la ciudadanía a reflexionar sobre el verdadero significado de esta época, centrado en la unidad, la solidaridad y los valores humanos.

A través de un video colgado en su cuenta en la red social X (Twitter), el mandatario destacó que la Navidad es un tiempo para reafirmar los principios aprendidos en el hogar, como el respeto, la honestidad y la humildad, destacando el nacimiento de Jesús en una noche sencilla y silenciosa, lejos de la ostentación y las grandezas materiales, indicando que el amor desmedido por la riqueza conduce a caminos que se apartan de la justicia.

Asimismo, instó a los dominicanos a compartir el amor familiar, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que sostiene a la sociedad.

De su lado, la primera dama, Raquel Arbaje, expresó su compromiso de acompañar al presidente no solo como compañera de vida, sino como aliada en la misión de servir y transformar positivamente el país, reafirmando el trabajo conjunto en favor del bienestar social.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“La felicidad no nace del tener, sino del amar, no del exceso, sino de la paz que habita en el corazón”, expresó Arbaje.

“Que Dios bendiga a la República Dominicana. Feliz Navidad y un año nuevo cargado de esperanzas”, manifestó el mandatario.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más