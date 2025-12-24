El presidente de la República, Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Arbaje, dirigió un mensaje con motivo de la Navidad, exhortando a la ciudadanía a reflexionar sobre el verdadero significado de esta época, centrado en la unidad, la solidaridad y los valores humanos.
A través de un video colgado en su cuenta en la red social X (Twitter), el mandatario destacó que la Navidad es un tiempo para reafirmar los principios aprendidos en el hogar, como el respeto, la honestidad y la humildad, destacando el nacimiento de Jesús en una noche sencilla y silenciosa, lejos de la ostentación y las grandezas materiales, indicando que el amor desmedido por la riqueza conduce a caminos que se apartan de la justicia.
Asimismo, instó a los dominicanos a compartir el amor familiar, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que sostiene a la sociedad.
De su lado, la primera dama, Raquel Arbaje, expresó su compromiso de acompañar al presidente no solo como compañera de vida, sino como aliada en la misión de servir y transformar positivamente el país, reafirmando el trabajo conjunto en favor del bienestar social.
“La felicidad no nace del tener, sino del amar, no del exceso, sino de la paz que habita en el corazón”, expresó Arbaje.
“Que Dios bendiga a la República Dominicana. Feliz Navidad y un año nuevo cargado de esperanzas”, manifestó el mandatario.
