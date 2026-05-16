El presidente Luis Abinader viajará este sábado 16 de mayo a Miami, Estados Unidos, donde será reconocido como el "Campeón de la Libertad" (Champion of Freedom) por el Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Este premio se entregará durante la cena anual de la prestigiosa organización en el Trump National Doral, reconociendo su liderazgo y compromiso con los principios de libertad y prosperidad en su mandato presidencial.

El reconocimiento resalta la gestión de Abinader al frente del país, enfocada en la profundización de cambios y reformas, tras su reelección en 2024.

Establecido por el Estado de Florida en 2020, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, “trabaja en la intersección de las políticas gubernamentales y el libre mercado, es un centro de estudios independiente, no partidista y de primer nivel mundial que tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.

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El presidente Abinader estará acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje.

El mandatario dominicano del aeropuerto se traslada a la Florida Internacional University (FIU), donde sostendrá un conversatorio con estudiantes de la alta casa de estudios y también se reunirá el con varias personalidades en la ciudad de Miami.

Abinader estará de regreso en el país en horas de la tarde.

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