El presidente Luis Abinader recibió a una comisión del Colegio Médico Dominicano (CMD), encabezada por su presidente, el doctor Luis Alberto Peña Núñez, con quien conversó sobre diversos temas orientados a continuar mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la medicina en el país.

El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, donde el jefe del Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

Durante la reunión, el mandatario se mostró receptivo ante los planteamientos de los representantes del gremio médico y reiteró su disposición de seguir trabajando para elevar la calidad de vida de los médicos, así como sus condiciones laborales.

Asimismo, resaltó las buenas relaciones que ha mantenido con el referido colegio profesional, al tiempo que expresó su interés en continuar ampliando esos vínculos, que en definitiva redundan en beneficio de la sociedad dominicana.

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Seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio

De su lado, el doctor Peña Núñez agradeció al presidente Abinader, a la vicepresidenta y al ministro Andrés Bautista por la receptividad mostrada, destacando el interés común de seguir fortaleciendo la relación entre el Gobierno y el gremio.

La comisión del Colegio Médico Dominicano también estuvo integrada por los doctores Miosotte Lazala Monegro, secretaria general; Máximo Bello Pérez, secretario de Finanzas; José Domínguez, presidente regional Norte; Gilberto Tejada Jiménez, encargado de Relaciones Públicas; Felicia Núñez, responsable de Publicaciones, y Mercedes Rodríguez, representante del área de Jubilados y Pensionados.

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