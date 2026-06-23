El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional a Jorge Asjana David, rector electo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en un encuentro en el que abordaron temas relacionados con la educación superior y el futuro de la principal universidad pública del país.

La reunión se produce pocas semanas después de la elección de Asjana David para dirigir la academia estatal durante el período 2026-2030. Aunque desde el Gobierno se destacó la continuidad de los proyectos orientados al fortalecimiento de la educación superior, el encuentro también ocurre en un momento en que la UASD enfrenta retos vinculados a la expansión de su matrícula, la modernización de su infraestructura, el fortalecimiento de la investigación y las recurrentes demandas de mayores recursos presupuestarios.

Asjana David ha planteado entre sus prioridades el fortalecimiento de la calidad académica, la investigación científica y los procesos de innovación dentro de la universidad. Asimismo, ha abogado por una mayor articulación entre la academia, el Estado y los sectores productivos, con el propósito de que la formación profesional responda de manera más efectiva a las necesidades del mercado laboral y del desarrollo nacional.

Médico cirujano de profesión, Asjana David cuenta con una larga trayectoria dentro de la UASD. Antes de ser electo rector se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, director de la Escuela de Medicina y miembro de distintos organismos de dirección universitaria. Su elección marca el inicio de una nueva gestión en una institución que continúa siendo un referente de la educación superior pública, pero que también enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, científicos y sociales que demanda el sistema educativo contemporáneo.

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El encuentro con el mandatario representa uno de los primeros acercamientos formales entre el Gobierno y la nueva administración universitaria, en momentos en que diversos sectores observan con atención las políticas que se implementarán para fortalecer la educación superior y el papel de la UASD en la formación de profesionales y en la generación de conocimiento.

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