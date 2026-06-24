Abinader se autodenomina presidente del Sistema Nacional de Ética Juvenil y promete reuniones mensuales

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que asumirá la dirección del recién creado Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa promovida por el Ministerio de la Juventud con la que el Gobierno busca involucrar a jóvenes de todo el país en la promoción de valores vinculados a la transparencia y la integridad pública.

Durante el Tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud, el mandatario afirmó que la ética debe trascender los discursos y convertirse en una práctica permanente tanto en la función pública como en la vida cotidiana. En ese contexto, informó que encabezará personalmente el nuevo sistema y que prevé reuniones mensuales para coordinar sus acciones.

Abinader sostuvo que la honestidad debe ser una condición esencial para quienes aspiran a ejercer liderazgo y defendió la necesidad de fortalecer una cultura de integridad desde los actos más simples de la vida diaria. También reiteró que su gestión mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción y aseguró que cualquier irregularidad detectada será sometida a la justicia, independientemente de quién esté involucrado.

El anuncio se produce en momentos en que la transparencia y la lucha contra la corrupción continúan ocupando un lugar central en el discurso oficial, aunque también son objeto de escrutinio por parte de sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil que reclaman mayores avances institucionales y resultados concretos en materia de rendición de cuentas.

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Durante la actividad, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, informó que la meta es ampliar la actual red de promotores de ética hasta alcanzar más de 200 jóvenes con presencia en distintos municipios del país. La iniciativa busca crear estructuras de participación juvenil enfocadas en la promoción de valores cívicos y el fortalecimiento del liderazgo comunitario.

El congreso reunió a funcionarios, representantes de organizaciones sociales, académicos y jóvenes de distintas provincias. Además de Abinader, participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la directora de Supérate, Mayra Jiménez; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y otros funcionarios del Gobierno.

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