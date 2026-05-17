El presidente Luis Abinader regresó este domingo a Santo Domingo luego de concluir una agenda de actividades académicas e institucionales desarrolladas durante el fin de semana en Miami, Estados Unidos.

Durante su visita, el mandatario participó en encuentros con estudiantes y representantes de distintos sectores, además de asistir a actividades organizadas por instituciones académicas y empresariales.

Como parte central de su agenda, Abinader recibió el premio “Champion of Freedom Award” (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en reconocimiento a su liderazgo y a las políticas impulsadas en favor de la libertad económica, la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Durante el acto, el jefe de Estado pronunció un discurso enfocado en la importancia de la democracia, la libertad y el fortalecimiento institucional, resaltando la necesidad de promover sociedades más transparentes e inclusivas.

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El mandatario también sostuvo un encuentro con estudiantes dominicanos de la FIU, con quienes conversó sobre liderazgo, desarrollo económico y los desafíos actuales de la región.

Asimismo, intercambió impresiones con jóvenes interesados en conocer las políticas implementadas por su gestión en materia de crecimiento económico e institucionalidad democrática.

Con esta visita, el presidente concluyó una agenda internacional orientada a fortalecer los vínculos académicos, económicos e institucionales entre República Dominicana y Estados Unidos, así como a proyectar los avances del país en materia de estabilidad democrática y crecimiento económico.

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